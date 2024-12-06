مستشار الرئيس الأوكراني يبحث مع فريق ترامب خطط السلام في بلاده

ناقش أندريه يرماك، أقرب مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع مسؤولين من فريق دونالد ترامب الانتقالي، تضييق الخلافات الواسعة بشأن التوصل إلى تسوية للغزو الروسي المستمر منذ نحو 3 سنوات، قبل تولي الرئيس المنتخب منصبه في يناير المقبل.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة، فقد التقى أندريه يرماك، مع مبعوث ترامب إلى روسيا وأوكرانيا، كيث كيلوج، ومستشار الأمن القومي القادم مايك والتز، كما انضم نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس إلى المناقشات.

وقالت المصادر: "هذا يجب أن يكون سلاماً مستداماً فالسلام غير المستقر والمؤقت لا يخدم المصالح الأميركية أو الأوكرانية".

ومنذ توسع حرب أوكرانيا، عمل يرماك، الذي يوصف بأنه يد زيلينسكي اليمنى، بجهد ويصور أوكرانيا كشريك لبناء للسلام، وليس كعقبة أمامه، ما يعكس مرارة كييف إزاء القيود المفروضة على المساعدات العسكرية من قبل إدارة جو بايدن.

وفي وقت سابق التقى زيلينسكي برئيسة موظفي البيت الأبيض في إدارة ترامب، سوزي وايلز، في فلوريدا، إذ تخطط أوكرانيا، التي أنهكتها الحرب، للتعبير عن استعدادها للسلام.

وأشار زيلينسكي مؤخراً إلى أن أوكرانيا قد توافق على وقف إطلاق النار إذا سُمح لها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". وقال إن كييف ستسعى إلى استعادة الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا من خلال الضغط الدبلوماسي، وليس القوة، كما أصر لفترة طويلة.

وأضاف زيلينسكي أن عضوية الحلف تكون ضرورية لعرضها على الأجزاء غير المحتلة من أوكرانيا حتى تفكر كييف في إنهاء ما سماه "المرحلة الساخنة من الحرب". وبينما ستستمر أوكرانيا في المطالبة بكامل أراضيها، كما اقترح مؤخراً أن تسعى كييف إلى "استعادتها بطريقة دبلوماسية".