حزب المحافظين الكندي يقدم اقتراحًا بحجب الثقة عن حكومة جستن ترودو

قدم حزب المحافظين اليميني الكندي المعارض، الخميس، اقتراحا جديدا لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جستن ترودو، وهو الاقتراح الثالث الذي يقدمه المحافظون منذ فصل الخريف.

وقدم زعيم حزب المحافظين بيير بولييفر، اقتراحه أمام مجلس العموم، حيث يستند الاقتراح إلى مقتطفات سابقة من انتقادات موجهة إلى الليبراليين بقيادة ترودو من حزب الديمقراطيين الجدد.

وقال بولييفر إنه قدم هذا الاقتراح "بروح عدم التحيز الحزبي"، مضيفا: "أقف اليوم بروح عدم التحيز الحزبي، وأضع خلافاتنا جانبًا وأتبنى فكرة جيدة ومنظورًا جيدًا بغض النظر عن مصدرهما".

ويقتبس نص الاقتراح تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين الجدد جاجميت سينج، عندما أعلن في سبتمبر أن حزبه ينسحب من اتفاقية الدعم والثقة مع الحكومة الليبرالية.

ويقول الاقتراح في مقدمته: "حيث قال زعيم حزب الديمقراطيين الجدد: الليبراليون ضعفاء للغاية، وأنانيون للغاية، وخاضعون لمصالح الشركات إلى حد يمنعهم من الدفاع عن الناس.. ويستمر ليطلب: لذلك، يوافق المجلس على تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين الجدد، ويعلن المجلس أنه فقد الثقة في رئيس الوزراء والحكومة".

ويتضمن الاقتراح أيضًا تعليق سينج، الذي انتقد فيه الحكومة الليبرالية لفرضها التحكيم الإجباري لإنهاء إضراب السكك الحديدية في أغسطس.

ويحتاج الليبراليون، الأقلية، إلى دعم حزب واحد آخر على الأقل في مجلس العموم للبقاء في السلطة وعدم إجراء انتخابات قد تطيح بهم في مثل هذه التصويتات.

