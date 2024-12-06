استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

الجمعة 06/ديسمبر/2024 - 09:23 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة بعد ارتفاعه أمس متجاوزًا حاجز الـ50 جنيهًا للمرة الأولى على الإطلاق، حيث بلغ سعره الرسمي لدى البنك المركزي المصري 49.9352 جنيه للشراء و50.0697 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري: 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.96 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.96 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.8 جنيه للشراء و49.9 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.97 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع.