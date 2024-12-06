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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستعلم عن صحة شخص أصيب في حريق شقة بالطالبية

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب في حريق شقة سكنية بعقار بمنطقة بالطالبية، إذ تين إصابته باختناق جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق، كما كلفت المعمل الجنائي بفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه التي يرجح أن تكون بسبب ماس كهربائي، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة. 

حالة اختناق في حريق شقة بالطالبية

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية داخل عقار مكون من ٤ طوابق بجوار واحة عمر، من عقار بشارع العروبة بدائرة القسم.

وعلى الفور دفعت الإدارة بالتنسيق مع مأمور القسم بسيارتي إطفاء الى موقع الحريق، وتبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثالث للعقار مما أسفر عن حالة اختناق الذي تم نقله إلى مستشفى الهرم للعلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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