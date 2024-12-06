أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

الجمعة 06/ديسمبر/2024 - 09:14 ص

استقرت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3705 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4234 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3705 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3176 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2470 جنيها

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29816 جنيهًا

توقعات أسعار الذهب

استمر سعر الذهب العالمي في التحرك بشكل عرضي خلال تداولات اليوم وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الذي أشار إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإلى الحذر في التعامل مع أسعار الفائدة، من جهة أخرى تنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر مع نهاية الأسبوع قبل اتخاذ قرارات جديدة للتداول.

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم وذلك على الرغم من التذبذب و التداولات العرضية لسعر أونصة الذهب العالمي، يرجع هذا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك بشكل ساعد على ارتفاع عملية تسعير الذهب المحلي.