قرارات عاجلة حول تعرض شخص لصعق كهربائي داخل حمام سباحة بنادي في الشيخ زايد

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقا عاجلا حول إصابة شخص بصعق كهربائي داخل حمام سباحة بأحد الأندية خلف مول العرب بالشيخ زايد، وأمرت بالتحفظ على القائمين على الحمام واستدعاء مسؤولي النادي للاستماع إلى إفادتهم حول ملابسات الحادث، كما كلفت لجنة فنية بفحص الحمام ومدى سلامة أدواته وصلاحيتها للاستخدام، كما كلفت بالاستعلام عن لحالة الصحية للشخص المصاب، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تعرض شخص لصعق كهربائي داخل حمام سباحة نادي

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة أكتوبر، من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث صعق كهربائي داخل نادي خلف مول العرب بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وبصحبتها سيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين سقوط مصاب إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل حمام السباحة ونقله إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.