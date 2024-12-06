طبيبة تكشف فوائد عصير البنجر وتأثيره على صحة القلب

كشفت الدكتورة فيكتوريا تايلور، كبيرة خبراء التغذية في مؤسسة القلب البريطانية (BHF) عن فوائد عصير الشمندر أو البنجر وتأثيره على صحة القلب، وفقا لما نشرته مجلة mail.ru.

وذكرت أن شرب 250 ملل من عصير الشمندر أو (البنجر) يوميا يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية ولذا يجب الحرص على تناوله بانتظام.

وأضافت أن فوائد الشمندر تكمن في النترات الموجودة فيه وهذه المواد تساعد على تحسين صحة القلب وبالنسبة للأشخاص الذين لا يحبون هذا النوع من الخضار ينصحهم الخبراء بإدراج الملفوف والسبانخ والكرفس والموز والفراولة في نظامهم الغذائي فهذه المأكولات تحتوي على العناصر الدقيقة المفيدة لصحة القلب أيضا.

وأشارت تايلور إلى أن تناول الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه وتجنب الكحول والحلويات والملح هي أفضل وسيلة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

وكان علماء من جامعة ويك فورست الأمريكية قد أشاروا أيضا إلى أن شرب عصير الشمندر قبل ممارسة التمارين الرياضية يحسن من صحة الدماغ، كما أنه يساعد في تخفيض الضغط لاحتوائه على النترات والعديد من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تحسن مرونة جدران الأوعية الدموية.