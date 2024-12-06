فلسطين.. دبابات الاحتلال تتقدم نحو محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن دبابات الاحتلال تتقدم نحو محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

كما أفادت مصادر محلية فلسطينية، باستشهاد الأسير المحرر مصطفى مشة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لعدة مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لعدة مباني سكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط تواجد عدد كبير من جنود الاحتلال والآليات العسكرية.

وقال إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت تجاه منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

ومساء أمس الخميس، أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بالاختناق عقب إلقاء الاحتلال قنابل غاز في بيت فوريك شرقي نابلس.