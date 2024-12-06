قوات الاحتلال تداهم عدة منازل خلال اقتحامها لبلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل خلال اقتحام البلدة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لعدة مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف أخرى لعدة مباني سكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط تواجد عدد كبير من جنود الاحتلال والآليات العسكرية.

وقال إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت تجاه منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

ومساء أمس الخميس، أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بالاختناق عقب إلقاء الاحتلال قنابل غاز في بيت فوريك شرقي نابلس.