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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

آليات الاحتلال تطلق نيرانها بشكل كثيف باتجاه مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها بشكل كثيف باتجاه مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، ونسف الاحتلال عدة مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالضفة الغربية.

كما شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وتمركزت في مناطق "الجامع الكبير"، و"أم ركبة"، والتل"، وسط إطلاق قنابل الصوت.

وأصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم الجلزون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم، حيث اقتحم الاحتلال المخيم بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع مخيم الجلزون.

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