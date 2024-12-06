لاعبو غزل المحلة يزورون إسلام معوض بعد تحسن حالته الصحية

حرص لاعبو الفريق الأول بنادي غزل المحلة على زيارة إسلام معوض لاعب فريق 2005، بعد تحسن حالته الصحية إثر تعرضه لحادث «بلع اللسان» أثناء مباراة فريقه مع نادي القناة، ونقل على إثرها للمستشفى.

حادث بلع لسان لاعب غزل المحلة 2005

تعرض إسلام معوض البالغ من العمر 19 عامًا، والمسجل في قطاع الناشئين بالنادي، لبلع لسانه أثناء مباراة غزل المحلة مواليد 2005 مع نادي القناة، حيث سقط على أرضية ملعب استاد المحلة أثناء المباراة، مما أدى إلى توقف عضلة القلب.

وكان إسلام معوض اصطدم مع زميله حارس مرمى الفريق أثناء إبعاد إحدى الكرات المشتركة تعرض على إثرها لصدمة قوية بالرأس أدت لبلع لسانه.

فور وقوع الحادث، تدخل الفريق الطبي لنادي غزل المحلة بشكل فوري، حيث أجريت للاعب الإسعافات الأولية، ثم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وقرر الدكتور خالد الجميزي، طبيب الفريق الأول بنادي غزل المحلة، وضع إسلام معوض تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للاطمئنان عليه، ومن المرجح أن يغادر اللاعب المستشفى اليوم الجمعة بعد إتمام جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

أشاد المهندس تامر خليل نائب رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة بالتعامل الاحترافي للجهاز الطبي بالنادي مع اللاعب إسلام معوض، وتمكنهم من إفاقته بشكل سريع قبل تعرضه لمضاعفات خطيرة.