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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"يونهاب": المشرعين في حالة تأهب قصوى بعد تقارير عن إعلان الأحكام العرفية مرة أخرى في البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وكالة أنباء"يونهاب"، أن حزب المعارضة الرئيسي في ‎كوريا الجنوبية يقول إن المشرعين في حالة تأهب قصوى بعد تقارير عن إعلان الأحكام العرفية مرة أخرى في البلاد. 

وقال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون، أنه من الضروري تعليق عمل الرئيس يون سيوك-يول في أقرب وقت ممكن.

وأضاف هان، أن الرئيس يون أمر باعتقال سياسيين بارزين على أساس كونهم "قوى مناهضة للدولة" خلال الأحكام العرفية.

وأكد زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، أنه إذا استمر الرئيس يون في منصبه فذلك يمثل خطرا كبيرا لعامة الناس.

يذكر أن، الرئيس الكوري الجنوبي، أعلن الأحكام العرفية، يوم الثلاثاء الماضي، لكنه ألغاها بعد بضع ساعات، في مواجهة مقاومة سياسية قوية واحتجاجات ضخمة.

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