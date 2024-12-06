البنتاجون: نقيم حالة إصابة 3 جنود في هجوم بالقرب من قاعدة أمريكية في شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها تقيم حالة إصابة 3 جنود في هجوم بالقرب من قاعدة أمريكية في شرق سوريا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أفادت قناة الحدث الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هناك قصفا صاروخيا عنيفا بشكل متواصل على جسر الرستن الواصل بين حماة وحمص.

وأضافت، أن الفصائل المسلحة أعلنت سيطرتها على بلدة معرزاف بريف حماة الشمالي الغربي.

وقالت وسائل إعلام روسية، أن البوارج الروسية استهدفت الجماعات المسلحة في ريف حماة في سوريا.

كما استهدف الطيران الحربي السوري جسر الرستن بحمص لمنع تقدم الفصائل المسلحة، وسط مخاوف كبيرة من انهيار الجسر.

وقال الجيش السوري أن قواته خاضت معارك ضارية لصد وإحباط الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنتها الفصائل المسلحة على مدينة حماة.