فلسطين.. قوات الاحتلال تداهم منزلًا خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزلًا خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، كما نسف الاحتلال عدة مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالضفة الغربية.

كما شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت تجاه منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم.