إصابة 5 أشخاص في حريق مخزن أدوات منزلية ببهتيم

أصيب 5 أشخاص باختناق في حريق التهم مخزن أدوات منزلية أسفل عقار بمساكن إدكو، ببهتيم في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار ببهتيم.

وهرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، بـ 4 سيارات، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي المباني المجاورة

وبالفحص تبين أن الحريق بمخزن أدوات منزلية أسفل عقار بمساكن إدكو، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين بحالات اختناق، وفتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.