لافروف: روسيا لا تريد تفاقم الوضع مع الولايات المتحدة.. ومستعدون لاستخدام أي وسيلة مشروعة لحماية مصالحنا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا لا تريد تفاقم الوضع مع الولايات المتحدة وتأمل أن تؤخذ إشارة اختبار الصاروخ أوريشنيك على محمل الجد.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن موسكو ترغب في إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة ولا يوجد سبب يمنع ذلك.

وتابع لافروف، أن أوكرانيا غير قادرة على استخدام صواريخ أتاكمز بعيدة المدى دون مشاركة أمريكية مباشرة، وأكد أن روسيا على استعداد لاستخدام أي وسيلة مشروعة لحماية مصالحها المشروعة.

وأشار إلى أن الغرب يخطئ في حال تصور أن الخطوط الحمراء الروسية يمكن أن تتغير، وأضاف، أن استئناف الاتصالات بين موسكو وواشنطن في ملعب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ومساء أمس الخميس، هاجم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الروسي سيرجي لافروف، وقال إن لافروف موهوب في نشر المعلومات المضللة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "يؤسفني أن زميلنا، السيد لافروف، غادر القاعة، ولم يمنحنا لباقة الاستماع إلينا كما استمعنا إليه.