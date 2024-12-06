دوري أبطال أفريقيا.. بعثة بيراميدز تصل مالي استعدادًا لمواجهة دجوليبا

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة المالية باماكو؛ استعدادًا لخوض مباراة دجوليبا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

ووصلت البعثة إلى باماكو بعد رحلة طيران خاصة وفرتها إدارة بيراميدز، حيث استغرقت الرحلة ٨ ساعات من مطار القاهرة حتى الوصول إلى باماكو.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى مطار باماكو السفير محمد الجمال السفير المصري في مالي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة، والذي رحب بالمهندس ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة متمنيا التوفيق للفريق في لقاء دجوليبا، ومشددا على أن السفارة ستعمل على توفير كل سبل الراحة للبعثة طوال فترة وجودها في باماكو.