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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف لعدة مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لعدة مباني سكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط تواجد عدد كبير من جنود الاحتلال والآليات العسكرية. 

وقال إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت تجاه منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

ومساء أمس الخميس، أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بالاختناق عقب إلقاء الاحتلال قنابل غاز في بيت فوريك شرقي نابلس.

جيش الاحتلال عمليات نسف مباني سكنية حي الجنينة شرقي مدينة رفح الفلسطينية