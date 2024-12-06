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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا.. قصف صاروخي عنيف يتواصل على جسر الرستن الواصل بين حماة وحمص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة الحدث الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هناك قصفا صاروخيا عنيفا بشكل متواصل على جسر الرستن الواصل بين حماة وحمص.

وأضافت، أن الفصائل المسلحة أعلنت سيطرتها على بلدة معرزاف بريف حماة الشمالي الغربي.

وقالت وسائل إعلام روسية، أن البوارج الروسية استهدفت الجماعات المسلحة في ريف حماة في سوريا.

كما استهدف الطيران الحربي السوري جسر الرستن بحمص لمنع تقدم الفصائل المسلحة، وسط مخاوف كبيرة من انهيار الجسر.

وقال الجيش السوري أن قواته خاضت معارك ضارية لصد وإحباط الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنتها الفصائل المسلحة على مدينة حماة، لكنه أضاف أنه "خلال الساعات القليلة الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والمجموعات الإرهابية... تمكنت هذه المجموعات من خرق عدد من المحاور في المدينة ودخولها".

سوريا قصف صاروخي جسر الرستن حماة وحمص