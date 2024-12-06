تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل بالعاصمة الإدارية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم 6 بشارع امتداد حسن المأمون ضمن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية؛ مما يستلزم الغلق الكلى لشارع امتداد حسن المأمون 200 متر بكل إتجاه على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من الساعة 12،05 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 6/12/2024 ولمدة (3 أيام). وذلك على النحو التالى:-

الغلق الكلي لشارع امتداد حسن المأمون (200 متر) بكل إتجاه على النحو الآتى:-

القادم من شارع حسن الشريف (مسجد السلام) إتجاه محور شنزو آبى بالوصلة من شارع الشركات وحتى مطلع كوبرى سبيل المؤمنين.

القادم من محور شنزو آبى إتجاه شارع حسن المأمون (مسطح كوبرى سبيل المؤمنين من منزل الكوبرى وحتى شارع الورش).

غلق مطلع كوبرى سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون.

وإجراء بعض التحويلات المرورية بشارع حسن المأمون على النحو الآتي:-

القادم من شارع حسن المأمون إتجاه محور المشير يتجه يسارًا من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش وإستكمالًا بشارع الورش فيمينًا محور شنزو آبى فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.

القادم من محور المشير إتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شنزو آبى فيمينًا شارع المسبك والدوران والعودة إتجاه محور شنزو آبى فيمينًا شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبى يسلك شارع الورش إتجاه مناطق حسن المأمون.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

