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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت تجاه منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت تجاه منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لعدة مباني سكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط تواجد عدد كبير من جنود الاحتلال والآليات العسكرية. 

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

ومساء أمس الخميس، أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بالاختناق عقب إلقاء الاحتلال قنابل غاز في بيت فوريك شرقي نابلس.

وأصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم الجلزون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم، حيث اقتحم الاحتلال المخيم بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع مخيم الجلزون.

قوات الاحتلال إطلاق قنابل صوت اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم