بالتعاون مع «تنمية المشروعات».. «مستقبل وطن» يفتتح معرض «صنع في دمياط» للأثاث بأرض المعارض

افتتح حزب مستقبل وطن، فعاليات الدورة 23 لمعرض "صنع في دمياط" للأثاث المقام بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرعاية محافظة دمياط، ويستمر المعرض حتى السبت 14 ديسمبر داخل مبنى مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر في القاهرة.

حضر الافتتاح النائب محمد كمال مرعي، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وعدد من قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن من بينهم النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي الأمين العام المساعد، والنائب أحمد الجندي أمين المتابعة المركزية بالحزب، ونادر الداجن أمين ريادة الأعمال المركزي بالحزب.

وتمثل هذه الدورة استكمالا لجهود التعاون بين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، والجهاز ومحافظة دمياط لمساعدة أصحاب مشروعات الأثاث على التوسع في تسويق منتجاتهم خاصة بعد النجاح الذى شهدته الدورات السابقة للمعرض، حيث استقبل المعرض في دوراته السابقة الآلاف من المواطنين الراغبين في اقتناء الأثاث الدمياطي الذي يتمتع بجودة عالية وأسعار متميزة.

ويشارك في الدورة الجديدة من المعرض 67 عارضا من أصحاب مصانع الأثاث بمحافظة دمياط بالإضافة إلى عدد من العارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط واللجنة النقابية وعدد من الجمعيات الأهلية، الذين يقدمون تشكيلة متنوعة من الأثاث الراقي، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا للدخول مجانا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا.