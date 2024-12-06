كأس العالم للأندية 2025.. محمد الشناوي: هدفنا الذهاب بعيدا ولا نخشى أي منافس

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يتواجد بمجموعة متوازنة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام العام القادم في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن المجموعة تضم فرقًا كبيرة.

وأكد الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن الأهلي لديه خبرة المباريات الكبيرة، خاصة أنه سبق وأن واجه بالميراس البرازيلي، وأن الفريق لديه فرصة لتقديم عروض قوية والذهاب إلى مكان مميز في البطولة، لكن الهدف الأساسي هو التركيز على تجاوز الدور الأول كمرحلة أولى بالبطولة.

وأشار قائد الأهلي أن الفريق سوف يستعد جيدُا لهذه المواجهات، وأن كل فرق المجموعة قوية، ولديها عناصر مميزة، وأن اللاعبين حرصوا على متابعة القرعة معًا، وتمنوا مواجهة فريق إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي، ولديهم رغبة في مواجهة فرق عالمية مثل إنتر ميلان ويوفنتوس، بعد أن سبق للنادي مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني.

وتابع الشناوي أن مشاركة الأهلي وسط هذه الكوكبة من الأندية العالمية تدعو للفخر الشديد، من جانب الجهاز الفني واللاعبين والمسئولين والجماهير، وأن البطولة فرصة لرفع اسم الأهلي في المحافل العالمية، خصوصًا بعد النجاحات العديدة للفريق في إفريقيا.

وأكمل الشناوي أن الأجواء في البطولات الكبيرة فرصة لإظهار قدرات اللاعبين، وأن هناك فترة طويلة متبقية على انطلاق البطولة، وأن النادي طموحاته كبيرة في المنافسة بشكل عام، والأهلي يضع نصب عينه العمل على إحراز البطولات والوصول إلى أفضل ما يكون.

وشدد على أن الفريق لديه مباراة هامة أمام أورلاندو، وسوف يغلق صفحة القرعة تمامًا، ويصب كامل التركيز في العمل على تخطي المنافس الجنوب إفريقي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشدد على أن جمهور الأهلي يمثل الدافع الأكبر للفوز بكل المباريات، وأن كل منظومة الكرة بالنادي تعمل على إسعادهم بالبطولات والإنجازات.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي

تقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو المقبل، في صدام قوي بين الأهلي بطل أفريقيا واعرق أندية الشرق الأوسط والفريق الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي افضل لاعب في العالم 8 مرات.

وستكون مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاحية كأس العالم للأندية 2025 على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع يوم 15 يونيو 2025.

مجموعة الأهلي في مونديال الأندية 2025

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي بطل أفريقيا في المجموعة الأولى رفقة فرق بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.