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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قصف مدفعي يستهدف منطقة دوار نصار بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية استهدف منطقة دوار نصار بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وتمركزت في مناطق "الجامع الكبير"، و"أم ركبة"، والتل"، وسط إطلاق قنابل الصوت.

وأصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم الجلزون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم، حيث اقتحم الاحتلال المخيم بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع مخيم الجلزون.

قصف مدفعي منطقة دوار نصار استهداف مخيم جباليا شمال قطاع غزة