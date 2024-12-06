الثأر شعار الأهلي وبالميراس في المواجهة المونديالية الثالثة

ضرب النادي الأهلي موعدا جديدا مع فريق بالميراس البرازيلي في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعدما أسفرت قرعة البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية، يوم 15 يونيو المقبل، بمواجهة الأهلي وإنتر ميامي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

تاريخ مواجهات الأهلي وبالميراس

وسبق ان لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد بالميراس البرازيلي مرتين من قبل فاز المارد الأحمر مرة وخسر الأخرى.

كان اللقاء الأول بين الأهلي وبالميراس، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية يوم 11 فبراير 2021 في قطر، وفاز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل دون أهداف.

وتقابل الأهلي ضد بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير 2022، وفاز الفريق البرازيلي بثنائية دون رد، وتعرض أيمن أشرف للطرد في هذه المواجهة.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي

تقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو المقبل، في صدام قوي بين الأهلي بطل أفريقيا واعرق أندية الشرق الأوسط والفريق الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي افضل لاعب في العالم 8 مرات.

وستكون مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاحية كأس العالم للأندية 2025 على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع يوم 15 يونيو 2025.

مجموعة الأهلي في مونديال الأندية 2025

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي بطل أفريقيا في المجموعة الأولى رفقة فرق بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.