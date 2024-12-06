جاهزون لعبور الأطلسي.. أول تعليق من الأهلي على قرعة كأس العالم للأندية 2025

أعلن النادي الأهلي، جاهزيته الكاملة للمشاركة في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 ناديا.

أوقعت القرعة النادي الأهلي بطل أفريقيا، في المجموعة الأولى، بجوار بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وقال الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيس بوك": من القاهرة إلى العالم.. جاهزون لعبور الأطلسي.



خالد مرتجي ممثلا للأهلي في قرعة كأس العالم للأندية

حضر مراسم القرعة، المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، بعد اعتذار ‏محمود الخطيب رئيس النادي، عن عدم السفر بسبب ظروفه الصحية.

الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية

يقص النادي الأهلي شريط افتتاح كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها أمريكا في الصيف المقبل بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

يلعب الأهلي مباراة افتتاح النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي رفاق الأسطورة ليونيل ميسي ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي

تقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو المقبل، في صدام قوي بين الأهلي بطل أفريقيا وأعرق أندية الشرق الأوسط والفريق الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات.

وستكون مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاحية كأس العالم للأندية 2025 على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع يوم 15 يونيو 2025.