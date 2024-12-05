رئيس حزب الأحرار: الجيش المصري الدرع الواقي لأمن المنطقة العربية بالكامل

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار، إن الرئيس السيسي كان لديه بُعد نظر حول ما يحدث في الشرق الاوسط يستدعي وضع الجيش المصري على أهبة التحرك تجاه أي عمليات عسكرية من الممكن أن تُهدد الامن القومي المصري.

وقدم "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي اهتم بتطوير قدرات الجيش المصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الجيش المصري هو الدرع الواقي لأمن المنطقة العربية بالكامل، خاصة وأن مصر هي البعد الاستراتيجي للامن القومي العربي، ولذلك من الضروري أن تمتلك مصر القوة الرادعة والغاشمة لمواجهة أي تهديد.