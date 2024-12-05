31 ديسمبر.. مصطفى قمر يحيى حفل رأس السنة بمسرح البالون

يحيى الفنان مصطفى قمر، حفل ليلة رأس السنة الميلادية، والذي ينظمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، في السابعة من مساء الثلاثاء، الموافق 31 ديسمبر الجاري، بمسرح البالون، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ومن المقرر أن يفتح شباك التذاكر اعتبارا من غدا السبت، الموافق 7 ديسمبر الجاري، بمقر مسرح البالون بالعجوزة.

يشارك في الفصل الأول من الحفل فرقتي رضا والقومية باستعراضات جديدة عن الكريسماس ورأس السنة كلمات والحان وتوزيع محمد مصطفى رجب، وتصميم الإستعراضات محمد قذافي وأحمد فاروق وعبير السمري، ديكور محمد جابر وإضاءة عز حلمي، والحفل من إخراج الفنان تامر عبدالمنعم.

يأتي ذلك ضمن خطة البيت الفني للفنون الشعبية والتي اعتمدها المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

وأعرب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عن فرحته بإحياء النجم مصطفى قمر حفل رأس السنة الميلادية، مؤكدا أن هذا الحفل يأتي برعاية وزير الثقافة الدكتور احمد هنو الذي وضع إستراتيجية فنية ثقافية إستثمارية للوزارة منذ توليه الحقيبة في يوليو الماضي.

يشار إلى أن حفل الفنان مصطفى قمر هو الحفل الثالث الذي يقام بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بعد حفل الفنان إيهاب توفيق الذي أقيم شهر نوفمبر الماضي، وحفل الفنان علي الحجار الذي أقيم شهر أكتوبر الماضي في ظل احتفالات الدولة بإنتصارات أكتوبر.

أقيم الحفلان بتوجيهات من وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وحققا نجاحا جماهيريا كبيرا.