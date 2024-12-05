خبير: تنويع مصادر التسليح يؤكد حنكة الرئيس السيسي لإخراج مصر من التبعية

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والخبير الاستراتيجي، إن مواجهة أي تهديد خارجي يكون من خلال التهديد باستخدام القوة، أو من خلال الاستخدام الفعلي للقوة.

وأضاف "الغباري"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مصر لا تكشف عن ما تقوم به من تطوير للقدرات العسكرية، لكي تفاجيء العدو في حال المواجهة بهذه القدرات.

وأشار إلى أن التصنيع العسكري أمر مهم للغاية، لأنه يعمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة بشكل سريع، خاصة أثناء الحروب، ولذلك التصنيع العسكري للأسلحة والمعدات يحمل رؤية مستقبلية.

وأكد أن مصر نوعت مصادر التسليح في القوات المسلحة، خاصة في القوات الجوية، حيث قامت بشراء أسلحة من روسيا والصين وفرنسا وألمانيا، وهذا يعكس حنكة الرئيس السيسي لإخراج مصر من أي تبعية .