في غياب طارق حامد.. ضمك يتعثر أمام الفيحاء بالدوري السعودي

تعثر فريق ضمك الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، بالتعادل مع ضيفه الفيحاء بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شهدت المباراة غياب طارق حامد عن صفوف ضمك أمام الفيحاء، نظرًا لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

مباراة ضمك ضد الفيحاء

تقدم ضمك عن طريق الكاميروني جورج نكودو من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق طارق حامد بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، استطاع الزامبي فاشون ساكالا إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 58، قبل أن يسجل الغيني فرانسوا كامانو الهدف الثاني لفريق ضمك في الدقيقة 67، ولكن الفيحاء لم يستسلم، حيث تمكن الإسباني أليخاندرو بوزويلو من تسجيل هدف التعادل بعد مرور 3 دقائق فقط.

كما شهدت المباراة طرد اللاعب طارق عبدالله من فريق ضمك في الدقيقة 78، مما منح الفيحاء أفضلية عددية في الملعب، لكن الفريق الضيف لم يستغل هذه الفرصة لتحقيق الفوز.

شارك طارق حامد في مباراتين مع ضمك هذا الموسم في الدوري السعودي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز العاشر مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 8 نقاط، ليظل في المركز السابع عشر قبل الأخير.