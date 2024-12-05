خبير: مصر الدولة الناجية الوحيدة من الربيع العربي

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والخبير الاستراتيجي، إن اتفاقية سايكس بيكو قامت بإخراج فلسطين من منطقة الشام في إطار العمل على إعادة إحياء المملكة الداودية، وإنشاء دولة لليهود.

وأضاف "الغباري"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستعمر الجديد في المنطقة العربية، وتسعى خلال الفترة الحالية لتقسيم المنطقة العربية، حتى يسهل السيطرة عليها، لأن التقسيم يمنع دول المنطقة من تأسيس جيوش قوية.

وأوضح أن العراق دُمرت في 2003، وبعد الربيع العربي دمرت الكثير من الدول، ومصر كانت الدولة الناجية الوحيدة من الربيع العربي، مشيرًا إلى أن سوريا تشهد خلال الفترة الحالية محاولة لإعادة تقسيم المنطقة بدعم من تركيا وبعض الدول العربية، ودعم أمريكي.



