خبير: التصنيع العسكري شهد طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والخبير الاستراتيجي، إن التصنيع العسكري في مصر شهد طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، وهذا يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف "الغباري"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مصطلح الشرق الأوسط استعماري مفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المنطقة الحالية تسمى بالمنطقة العربية.

وأوضح أن هناك مشروعًا غربيًا يسعى لتفتيت الدول العربية التي نشأت وفقًا لاتفاقية سايكس بيكو، مشيرًا إلى أن الغرب قام بتقسيم منطقة الشام إلى سوريا والعراق ولبنان وفلسطين والأردن والسعودية.