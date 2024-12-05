خبير: مصر تصنع الدبابة الأمريكية بنسبة 95%

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والخبير الاستراتيجي، إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أنشأ المجلس الوطني لكي يكون مسؤولاً عن قرارات الحرب، وتحديد السياسية العسكرية المصرية، مشيرًا إلى أن السياسة العسكرية المصرية تتغير طبقًا للمتغيرات الدولية، ولا تشهد تغيرات حادة.

وأضاف "الغباري"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن التطورات في المعدات العسكرية بعد 1973 سريعة للغاية، خاصة في قطاع الصواريخ، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تعمل على مواكبة هذه التطورات سواء من خلال التصنيع المشترك أو الاستيراد.

وأوضح أن مصر صنعت الصواريخ بالتعاون مع فرنسا في قطاع الصواريخ، وتصنيع الدبابات بالاشتراك مع الولايات المتحدة بنسبة تصنيع تصل لـ95%، وهذا الأمر يحدث مع السيارات العسكرية والفرقاطات العسكرية.