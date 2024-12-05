الأنبا باسيليوس يترأس يوم الدعوات بكنيسة السيدة العذراء بأبو قرقاص

تراس الأنبا باسيليوس مساء اليوم يوم الدعوات بحضور الأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص وتوابعها و مسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

كان في إستقبالهم الأباء الأب عمانوئيل عبدالله و الأب الفي عطية راعيا الكنيسة و عدد من الأباء الكهنة تحت إشراف وتنظيم لجنة الدعوات بقيادة الأب ابوالخير بشرى منشط الدعوات بالإيبارشية .

أقيم اليوم تحت شعار " أما أنا فصلاة " لكنائس المنطقة القبلية ( كنيستى السيدة العذراء و القديسة تريزا بالحواصلية - كنيستى مارجرجس و السيدة العذراء و مار يوحنا بمنسافيس )



وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة روحية بعنوان ( اهتم ببذرة التكريس ) وأعطى الأنبا بشارة كلمة عن ( دعوتك بإسمك ) وأعطى الدكتور هاني شفيق الحاصل على دكتوراة في قيادة المؤسسات و لاهوت الكتاب المقدس موضوع اليوم عن ( اكتب قصتك )

وتضمن اليوم فقرات روحية متنوعة



وأختتم صاحبي النيافة الأنبا باسيليوس والأنبا بشارة اليوم بالصلاة من أجل الدعوات والبركة الرسولية لكل الحاضرين



تأتى هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس تنشيط الدعوات في كل كنائس الايبارشيه