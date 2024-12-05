ميار شريف تواصل مشوارها في بطولة موندو المفتوحة للتنس

تواصل نجمة التنس المصرية ميار شريف مشوارها في بطولة موندو المفتوحة للتنس ذات الـ125 نقطة، بعدما تأهلت إلى الدور ربع النهائي من البطولة مساء اليوم الخميس.

تأهلت ميار شريف المصنفة رقم 68 عالميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة موندو المفتوحة للتنس، بعد أداء قوي ومقنع في مباراة دور الـ16 من البطولة، حيث تغلبت على البرتغالية فرانشيسكا جورجي المصنفة رقم 189 عالميًا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-1 و6-3، في مباراة استغرقت ساعة ونصف.

ميار شريف تواصل التألق

تنتظر ميار شريف مواجهة أمام البولندية ماجا شاوالينسكا، المصنفة رقم 158 عالميًا، في ربع نهائي بطولة موندو المفتوحة للتنس.

تشارك ميار شريف في بطولة موندو المفتوحة للتنس، التي تقام في البرازيل، خلال الفترة من 1 إلى 8 ديسمبر الجاري.

قفزت ميار شريف قفزة هائلة في التصنيف العالمي للتنس الأخير، حيث احتلت المركز الـ68 بعدما ارتقت 24 مركزًا.

تخوض ميار شريف بطولة موندو المفتوحة للتنس، بعد تتويجها بلقب بطولة بوينس آيرس للتنس التي أقيمت في الأرجنتين منذ أيام.