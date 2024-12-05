ads
الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميار شريف تواصل مشوارها في بطولة موندو المفتوحة للتنس

ميار شريف
ميار شريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل نجمة التنس المصرية ميار شريف مشوارها في بطولة موندو المفتوحة للتنس ذات الـ125 نقطة، بعدما تأهلت إلى الدور ربع النهائي من البطولة مساء اليوم الخميس.

تأهلت ميار شريف المصنفة رقم 68 عالميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة موندو المفتوحة للتنس، بعد أداء قوي ومقنع في مباراة دور الـ16 من البطولة، حيث تغلبت على البرتغالية فرانشيسكا جورجي المصنفة رقم 189 عالميًا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-1 و6-3، في مباراة استغرقت ساعة ونصف.

ميار شريف تواصل التألق

تنتظر ميار شريف مواجهة أمام البولندية ماجا شاوالينسكا، المصنفة رقم 158 عالميًا، في ربع نهائي بطولة موندو المفتوحة للتنس.

تشارك ميار شريف في بطولة موندو المفتوحة للتنس، التي تقام في البرازيل، خلال الفترة من 1 إلى 8 ديسمبر الجاري.

قفزت ميار شريف قفزة هائلة في التصنيف العالمي للتنس الأخير، حيث احتلت المركز الـ68 بعدما ارتقت 24 مركزًا.

تخوض ميار شريف بطولة موندو المفتوحة للتنس، بعد تتويجها بلقب بطولة بوينس آيرس للتنس التي أقيمت في الأرجنتين منذ أيام.

ميار شريف التنس موندو المفتوحة للتنس بطولة موندو المفتوحة للتنس ربع النهائي فرانشيسكا جورجي ميار شريف تواصل التألق البرازيل بوينس ايرس ماجا شاوالينسكا اخبار ميار شريف ميار شريف تتأهل لربع نهائي موندو المفتوحة للتنس ميار شريف تتأهل لربع النهائي اخبار التنس