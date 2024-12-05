ميسي ضد الأهلي.. هل يفشل "ليو" في هز شباك المارد الأحمر للمرة الثالثة؟

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 ، التي جرت اليوم الخميس، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، بجانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي صاحب الأرض بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي .

يلعب الأهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

تاربخ مواجهات الأهلى ضد ميسي

وسيكون الأهلي في صدام مع الأسطوري ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي في سيناريو يتكرر للمرة الثالثة.

وسبق أن لعب ميسي أمام الأهلي في مباراة ودية باستاد القاهرة عام 2007، حين كان لاعبا مع برشلونة الإسباني، ضمن احتفالات النادي الأهلي بالمئوية

وفاز برشلونة برباعية نظيفة سجلها خافيير سافيولا وبويان كركيتش، بجانب ثنائية الكاميروني صامويل إيتو.

وكان اللقاء الثاني بين الأهلي وبرشلونة بقيادة ليونيل ميسي في دورة ودية عام 2009 على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

وحقق برشلونة الفوز برباعية مقابل هدف وقتها وسجل هاني العجيزي للأهلي، فيما أحرز للبارسا خوسيه مانويل رويدا "هدفان"، وجيفرين سواريز وبيدرو رودريجيز.

ميسي لا يسجل في الأهلي



وفشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التسجيل بمرمي الأهلي خلال المواجهتين مع برشلونة في سابقة غير متوقعة خاصة وأن "ليو" لا يرحم اي منافس خلال سنوات تواجده في البارسا.