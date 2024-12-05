هيثم فاروق يثير الجدل بشأن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

أثار هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، الجدل بشأن تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، وازدادت التكهنات حول مستقبل الفرعون مع الريدز بشأن استمراره أو رحيله عن قلعة أنفيلد.

نشر هيثم فارق صورة له رفقة محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس).

رسالة غامضة من هيثم فاروق حول تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

وعلق فارق على الصورة: «مبروك عليهم تجديد عقدك بالرقم الذي تحبه والمدة التى تريدها».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «الملك المصري يحكم بأحكامه».

هيثم فاروق - محمد صلاح

لم يصل صلاح حتى الآن إلى اتفاق لتمديد عقده مع ليفربول، بحسب قول هداف الريدز مرارًا وتكرارًا خلال الأيام الماضية.

خرج محمد صلاح بتصريحات مثيرة للجدل فى الفترة الأخيرة حول تجديد عقده مع ليفربول، ما يفتح باب المفاوضات معه من جانب الأندية الأوروبية الكبرى وأندية الدوري السعودي للظفر بخدماته، والتوقيع معه فى يناير المقبل.

يعيش محمد صلاح خلال الفترة الحالية حالة تألق كبيرة، كما يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفًا، بفارق هدف عن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وفي سياق آخر، أكد هيثم فاروق أنه سيشجع الأهلي، لأنه يمثل مصر في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية 2025.