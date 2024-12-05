باحث: نتنياهو لديه قدرة على الابتزاز السياسي واستغلال غياب الإدارة الأمريكية



قال أحمد محارم، الباحث السياسي، إن غياب الإدارة الأمريكية يعتبر السبب الرئيس في كل ما يحدث في الفترة الحالية، إذ أنها تعتبر فترة تسليم وتسلم، مشيرًا إلى أن هناك أقاويل تشير إلى أن هناك ضوء أخضر أعطته أمريكا لإسرائيل لتفعل ما تفعله بغزة.



وأضاف «محارم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملف اليوم» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي كمال ماضي، أن كل التصريحات التي خرجت من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فيها نوع من التضارب، متابعًا: «ما يدل على هذا أن، كل القرارات التي أصدرها مجلس الأمن القومي لوقف الحرب على غزة، وحق إسرائيل فى منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، فضلا عن الفيتو الأمريكي الذي كان يقف في صالح إسرائيل».



ولفت ، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه قدرة عجيبة على الابتزاز السياسي واستغلال المواقف، فضلا عن أنه يستغل الموقف الجاري في ظل غياب الإدارة الأمريكية، وأن هناك وعود من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأكثر مما يستحق نتنياهو.