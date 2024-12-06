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الجمعة 06 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة فورية لـ9 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

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شنت الوحدات المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات تكثيفية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدوله والبناء العشوائي.

حيث أعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن قرى دمشير وتله وطوخ الخيل ونزلة حسين وبنى محمد سلطان وبنى أحمد الغربية تمكن اليوم من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ٩ حالات تعد بالبناء المخالف على أراضى زراعيه بمساحة ١٠١٣ متر.

وتم التعامل الفوري معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون، بحضور كلا من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم.

 

عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أخبار محافظة المنيا حالات تعدي المنيا