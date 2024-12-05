صلاح سلام يناقش كتاب حكايات شارعنا

عقد الدكتور صلاح سلام، الأستاذ بكلية الطب جامعة العريش وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، ندوة لمناقشة كتاب "حكايات شارعنا"، مساء اليوم بمكتبة مصر العامة، وذلك بحضور

اللواء محمد عبد القادر بطل سلاح المدفعية المصرية في حرب أكتوبر، محمد عبد الشافعي، رئيس تحرير مجلة الهلال سابقاََ، أمجد فتحي المستشار الإعلامي للمجلس القومي لحقوق الانسان، الكاتبة هبة عبدالعزيز، الإعلامية نسمة شيحة، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وأكد الدكتور صلاح سلام ، أن الإصدار إضافة جديدة للمكتبة الثقافية العربية، حيث أن حكايات شارعنا يعتبر الجزء الثاني لكتاب يوميات طبيب سيناوي والذي صدر عن هيئة الكتاب، مشيراََ إلى أن الكتاب يرصد جزءا من تاريخ سيناء في ستينات القرن الماضي وحرب يونية ١٩٦٧ وبعض التفاصيل التي حدثت على الأرض لشاهد عيان ثم ما حدث أثناء الاحتلال الإسرائيلي وبعد أحداث المقاومة وكيف عادت الحياة لتسير بحذر وصولا لأحداث حرب اكتوبر ١٩٧٣ ، ما دار في الأرض المحتلة قبيل وأثناء وبعد هذا الفترة.

كما يتضمن حكايات عن طفولة الكاتب التي يمتزج فيها الألم بشظف العيش والكفاح منذ الطفولة في أعمال شاقة لإكمال طريق التعليم والدراسة.

ناقش الندوة كلا من محمد عبد الشافعي ، رئيس تحرير مجلة الهلال سابقاََ،الكاتبة هبة عبدالعزيز ، وأدار الندوة النقاشية الاعلامية نسمة شيحة.

يذكر أن الدكتور صلاح سلام هو أحد رموز العمل الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء والأمين العام لمؤسسة القبائل العربية.

كما شغل منصب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتولي منصب نقيب أطباء شمال سيناء ،وحصل علي العديد من التكريمات والجوائز خلال مسيرته النقابية.