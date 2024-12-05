رئيس نادي غزل المحلة يوجه رسالة لـ"أحمد عيد عبد الملك"

وجه المهندس وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، رسالة شكر إلى أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأعلن أحمد عيد عبد الملك استقالته من تدريب غزل المحلة، بعد الخسارة من الزمالك برباعية نظيفة على ملعب استاد المحلة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وقبِل مجلس إدارة نادي غزل المحلة استقالة أحمد عيد عبد الملك، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة رفقة جهازه المعاون.

رسالة شكر من رئيس نادي غزل المحلة إلى أحمد عيد عبد الملك

في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عبر وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة عن بالغ تقديره لجهود أحمد عيد وجهازه المعاون خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، مؤكدًا على الدور الكبير الذي لعبه في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز.

وقال خليل في منشوره: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير للكابتن أحمد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة وجهازه المعاون على الفترات السابقة التي قضاها مع الفريق».

وأضاف: «بداية من رحلة الصعود من المحترفين إلى الدوري الممتاز ولن ننسي كل لحظة انتصار عشناها سويًا بالجهد والإخلاص في العمل لتحقيق طموحاتنا وأهدافنا».

وأتم خليل : «أتمنى له النجاح والتوفيق فيما هو قادم».

كان نادي غزل المحلة أعلن أسماء الجهاز الفني المؤقت، الذي يتولى تدريب الفريق الكروي الأول، على أن يكون عصام محيسن مديرًا فنيًا، محمود صبحي مدربًا عامًا، أشرف شيحة مدربًا مساعدًا، محمود شفيق مدربًا للحراس، السعيد العدل مخططًا للأحمال.