بعد القيمة المضافة.. تعديل أسعار باقات الإنترنت لتبدأ من 239.4 جنيه شهريًا

تعتزم شركات الاتصالات تعديل أسعار باقات الإنترنت الأرضي الشهرية، لتشمل ضريبة القيمة المضافة (14%)، حيث تبدأ الأسعار من 239.4 جنيه لباقة 140 جيجابايت وصولًا إلى 2006.4 جنيه لباقة ماكس 1 تيرا.

الأسعار الجديدة للباقات

باقات سوبر:

140 جيجابايت : 239.4 جنيه شهريًا.

: 239.4 جنيه شهريًا. 200 جيجابايت : 330.6 جنيه شهريًا.

: 330.6 جنيه شهريًا. 250 جيجابايت : 410.4 جنيه شهريًا.

: 410.4 جنيه شهريًا. 400 جيجابايت : 649.8 جنيه شهريًا.

: 649.8 جنيه شهريًا. 600 جيجابايت : 850 جنيهًا شهريًا.

: 850 جنيهًا شهريًا. 1 تيرا بايت: 1550.4 جنيه شهريًا.

باقات ميجا:

250 جيجابايت : 604.2 جنيه شهريًا.

: 604.2 جنيه شهريًا. 600 جيجابايت : 1185.6 جنيه شهريًا.

: 1185.6 جنيه شهريًا. 1 تيرا بايت: 1778.4 جنيه شهريًا.

باقات الترا:

250 جيجابايت : 798 جنيهًا شهريًا.

: 798 جنيهًا شهريًا. 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا.

باقات ماكس:

1 تيرا بايت: 2006.4 جنيه شهريًا.

تفاصيل الأسعار

شملت الأسعار الجديدة إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وفقًا للوائح المالية المطبقة، مما أدى إلى زيادة طفيفة في قيمة الباقات مقارنة بالأسعار السابقة.

أثر التعديلات على المستهلكين

من المتوقع أن تؤثر الزيادة على شريحة واسعة من المستخدمين، خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على الإنترنت في المنازل والعمل والتعليم. وأكدت الشركات التزامها بتقديم عروض وخدمات مميزة للمحافظة على جودة الخدمة وتلبية احتياجات العملاء.