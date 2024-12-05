زلزال قوي يضرب شمال كاليفورنيا وتحذيرات من تسونامي محتمل

شعر سكان شمال كاليفورنيا على نطاق واسع بزلزال قوي يوم الخميس، وحثت السلطات بعض السكان على طول ساحلها على إخلاء المناطق الداخلية بسبب خطر حدوث تسونامي محتمل.

وضرب الزلزال الساعة 10:44 صباحا غرب فيرنديل، وهي مدينة صغيرة في مقاطعة هومبولت الساحلية بالقرب من حدود ولاية أوريجون، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وشعر السكان بالزلزال حتى جنوب سان فرانسيسكو، حيث شعروا بحركة دائرية لعدة ثوان. وتبع ذلك هزات ارتدادية أصغر حجما.

وحثت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية السكان على طول ساحل شمال كاليفورنيا، بما في ذلك منطقة خليج سان فرانسيسكو، على الانتقال إلى الداخل بسبب خطر حدوث تسونامي محتمل.

ووفقًا لراشيل كينيدي، عالمة الأرصاد الجوية في مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الذي يغطي منطقة الخليج، فقد تصل الموجة إلى ساحل سان فرانسيسكو في وقت مبكر من الساعة 12:10 ظهرًا.

وقالت كينيدي إن خبراء الأرصاد الجوية ينتظرون الحصول على تقرير عن مدى ارتفاع الأمواج المحتملة. ووصفت الأمر بأنه "وضع خطير للغاية".