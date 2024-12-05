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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخص في انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت منطقة غيط العنب غرب الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، انهيار أجزاء من منزل قديم مكون من 3 طوابق، أسفر عن إصابة شخص.

تعود الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بلاغًا يفيد إنهيار أجزاء من منزل بشارع أبو النور متفرع من شارع جابر عبد الباسط بمنطقة غيط العنب.

انتقل مسئولو الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن المنزل بناء قديم، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، ، وانهيار أجزاء داخلية من العقار، ما أسفر عن إصابة عادل أحمد حماده، 59 سنة.

جرى نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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