أمل عمار تشيد بدور المرأة فى تعزيز العمل التطوعي

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، فى احتفالية الهلال الأحمر المصرى، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعى، ونائب رئيس الهلال الأحمر، وبحضور متطوعي والعاملين بالهلال الأحمر المصري .

كما شهدت المستشارة أمل عمار تكريم العناصر المتميزة فى الهلال الأحمر المصرى.

وبمناسبة اليوم العالمى للتطوع، وفى تصريح لها على هامش مشاركتها، اكدت المستشارة أمل عمار، أن للمرأة دائماً دور فعال في الكثير من الأعمال التطوعية الخيرية ، قائلة : "المرأة بطبيعتها المعطاءة تعد رمزاً للإيثار والإهتمام بالآخرين ومساعدتهم لتجاوز الأزمات والمحن فهي الأم المربية الأولى للنشء الذي تزرع بداخله بذور الانتماء للوطن وحب المجتمع ومد يد العون للمحتاجين، وتشجيعهم على التكافل الاجتماعي والتاريخ المصرى زاخر برائدات العمل التطوعي التى لهن منا خالص الشكر والتقدير والاحترام".

كما أكدت ضرورة تعزيز قيمة العمل التطوعي وتعزيز روح التطوع وتسليط الضوء على الدور الذي يقدمه المتطوعين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يساهم فى إحداث تأثيرات إيجابية فى مواجهة المشكلات والتحديات مما تنعكس على الأفراد والمجتمعات، واوضحت ان العمل التطوعي يجعل الناس جزءًا من الحلول ويسمح لهم بالمشاركة في تطوير مجتمعاتهم، فلا سبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة دون إشراك جميع الأفراد في جميع المراحل وعلى جميع المستويات.