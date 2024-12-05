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الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير ٢٥ محضر إشغال طريق بحى شمال المنيا

جانب من الحملات لرفع
جانب من الحملات لرفع الإشغالات بالمنيا
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 وجه عامر طه رئيس مدينة المنيا نواب المدينة وإدارات الأشغال والبيئة بتكثيف الحملات لضبط حركة الشارع ورفع الإشغالات بشوارع المدينة 

وصرح طه أنه تم تحرير ٢٥محضر إشغال طريق خلال حملة لرفع الإشغالات بشوارع حى شمال المدينة بكوبرى  المحطة العلوى  وذلك تحت إشراف على ظريف نائب رئيس المدينة 

 

شارك بالحملة حمادة ابو خف مدير الإشغالات وفريق العمل بالإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.
 

من جانبه أكد رئيس المدينة استمرار الحملات المفاجئة بشوارع المدينة للقضاء على الإشغالات العشوائية والتى تسبب التكدس المرورى .

عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أخبار محافظة المنيا