تحرير ٢٥ محضر إشغال طريق بحى شمال المنيا

وجه عامر طه رئيس مدينة المنيا نواب المدينة وإدارات الأشغال والبيئة بتكثيف الحملات لضبط حركة الشارع ورفع الإشغالات بشوارع المدينة

وصرح طه أنه تم تحرير ٢٥محضر إشغال طريق خلال حملة لرفع الإشغالات بشوارع حى شمال المدينة بكوبرى المحطة العلوى وذلك تحت إشراف على ظريف نائب رئيس المدينة

شارك بالحملة حمادة ابو خف مدير الإشغالات وفريق العمل بالإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.



من جانبه أكد رئيس المدينة استمرار الحملات المفاجئة بشوارع المدينة للقضاء على الإشغالات العشوائية والتى تسبب التكدس المرورى .