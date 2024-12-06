لعلاج الصلع.. تناول هذه الأغذية واتبع تلك النصائح

تعاني نسبة كبيرة من الرجال والنساء تتفاوت اعمارهم بين سن الشباب والشيخوخه من تساقط الشعر الذى مع الوقت يؤدى الى الصلع . ولعل اهم اسبابه نقص التغذيه كما اقر بذلك اخصائىي الامراض الجلديه ولذلك حددوا اغذيه بعينها يمكن بها علاج الصلع .

طبقا لموقع "ريو نيوز " أشارت الدكتورة " صوفيا خاوستوفا " أخصائية الامراض الجلدية والتجميل فى تقرير لها إلى ان سبب سقوط الشعر هو نقص الحديد والكالسيوم واليود والنحاس والفوسفور والسيلينيوم والزنك "وان علاجه يكون بتناول بعض الاغذيه مؤكدة أن فى تناولها مكافحة للصلع فضلا عن الاستعانه بطبيب يوضح النظام الغذائى المتبع فى هذه الحاله .

واشارت الى ان هذه الاغذيه تتمثل فى " البيض ، الحمضيات ، والسبانخ ، والبطاطا الحلوة واللحوم والمكسرات والفول والافوكادو "

تفسر اهميه هذه الاغذيه فى انها علاج للصلع لاحتوائها على فتيامنيات تعالج الصلع

وشددت على اهميه كل غذاء على حدة فمثلا : البيض يحتوى على الابروتين والبيبوتين الذى بدوره يدخل فى تركيب الكريراتين الذى يعد مصدر هام لمكونات الشعر

الحمضيات : غنية بفيتامين سى الذى بدوره يحارب الجذور الحرة اذ يعيد إنتاج الكولاجين والبروتين

السبانخ

تحتوى على نسبه عاليه من الحديد وحمض الفوليك

البطاطا الحلوة : مصدر للبيتا كاروتين الذى بدوره يقوى بصيلات الشعر اذ يحفز نموها .

اللحوم

غنيه بالحديد والبروتنيات التى بدورها تجعل بصيلات الشعر قويه ومشبعة بالكسجين

المكسرات

باحتوائها على الاحماض الدهنيه والصحيه تقوى من بصيلات الشعر

الفول

يساهم فى تقويه الشعر وترميمه لاحتوائه على الزنك

الفوكادو

غنى بالاحماض الدهنيه ويساهم فى لمعان الشعر .

ولفتت إلى قائمة الاغذيه المعالجة للصلع وناصحة بضرورة شرب الماء بما لايقل عن 1.5 لتر من الماء

و تنصح صوفيا " ايضا بضرورة اتباع نظام صحى يحوى كل الاغذيه وتجنب تناول الاغذيه التى تحتوى على نسبه سكر عاليه

واضافت إلى قائمة الاغذيه التى اشارت اليها البنجر والحبة السوداء " البركة " والحنطة السوداء والكروم وهو موجود فى التونه والبنجر وغيرها من الاغذيه .