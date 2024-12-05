بعد الزيادة.. تعرف على أسعار كروت الشحن "الفكة"

علمت “البوابة نيوز” من مصادر مؤكدة عزم شركات المحمول العاملة في السوق المصري تعديل أسعار كروت الشحن "الفكة" للفئات الصغيرة مسبقة الدفع، وذلك لمواكبة الزيادة في التكاليف التشغيلية.

جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

كارت فئة 10 جنيهات: أصبح سعره 13 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، ويوفر رصيدًا بقيمة 9.1 جنيه بدلًا من 7 جنيهات.

كارت فئة 12.5 جنيه: ارتفع سعره إلى 16.5 جنيه بدلًا من 12.5 جنيه، ويمنح رصيدًا قدره 11.55 جنيه بدلًا من 8.8 جنيه.

كارت فئة 15 جنيهًا: أصبح بسعر 19.5 جنيه بدلًا من 15 جنيهًا، ويوفر رصيدًا بقيمة 13.65 جنيه بدلًا من 10.5 جنيه.

كارت فئة 20 جنيهًا: ارتفع سعره إلى 26 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، ويمنح رصيدًا بقيمة 18.2 جنيه بدلًا من 14 جنيهًا.

كارت فئة 29 جنيهًا: أصبح بسعر 38 جنيهًا بدلًا من 29 جنيهًا، ويوفر رصيدًا بقيمة 26.6 جنيه بدلًا من 20.3 جنيه.

خلفية زيادة أسعار كروت الفكة

جاء هذا التعديل في إطار استجابة الشركات للارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والخدمات، مع الإشارة إلى أنها تسعى للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.

ردود أفعال المستخدمين

أثارت الزيادة موجة من النقاش بين المستخدمين، حيث أعرب البعض عن مخاوفه بشأن تأثيرها على استهلاكه اليومي، فيما أكدت شركات المحمول التزامها بتقديم عروض تنافسية لضمان رضا العملاء.