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الخميس 05 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بطل أفريقيا ضد ميسي.. موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي بمونديال الأندية 2025

الأهلي في كأس العالم
الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
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يقص النادي الأهلي شريط افتتاح كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها أمريكا في الصيف المقبل بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

يلعب الأهلي مباراة افتتاح النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي رفاق الأسطورة ليونيل ميسي ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي

تقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو المقبل، في صدام قوي بين الأهلي بطل أفريقيا واعرق أندية الشرق الأوسط والفريق الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي افضل لاعب في العالم 8 مرات.

وستكون مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاحية كأس العالم للأندية 2025  على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع يوم 15 يونيو 2025.

مجموعة الأهلي في مونديال الأندية 2025

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي بطل أفريقيا في المجموعة الأولى رفقة فرق بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

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