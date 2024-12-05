الأهلي في المجموعة الأولى.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في ميامي الأمريكية عن مواجهات نارية في دور المجموعات.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2025 الأهلي في المجموعة الأولى، التي تضم إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

شارك الأسطورة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو في سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025، بجانب العديد من أساطير كرة القدم على رأسهم الظاهرة رونالدو نجم منتخب البرازيل.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025

جاءت مجموعة كأس العالم للأندية 2025، كالتالي.

المجموعة الأولى

بالميراس البرازيلي

بورتو البرتغالي

الأهلي

إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية

باريس سان جيرمان الفرنسي

أتلتيكو مدريد الإسباني

بوتافوجو البرازيلي

سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة

بايرن ميونخ الألماني

بنفيكا البرتغالي

بوكا جونيورز الأرجنتيني

أوكلاند سيتي النيوزيلندي

المجموعة الرابعة

فلامنجو البرازيلي

تشيلسي الإنجليزي

كلوب ليون المكسيكي

الترجي التونسي

المجموعة الخامسة

ريفر بليت الأرجنتيني

إنتر ميلان الإيطالي

مونتيري المكسيكي

أوراوا الياباني

المجموعة السادسة

فلومينينسي البرازيلي

بوروسيا دورتموند الألماني

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي

صن داونز الجنوب أفريقي

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي الإنجليزي

يوفنتوس الإيطالي

الوداد المغربي

العين الإماراتي

المجموعة الثامنة

ريال مدريد الإسباني

سالزبورج النمساوي

الهلال السعودي

باتشوكا المكسيكي

كأس العالم للأندية 2025

تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك بها 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر، أن يقام مونديال الأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، حيث يخوض الأهلي المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.